Карельский ансамбль «Toive» получил звание народного

Ансамблю «Toive» присвоили звание «Народный», сообщила пресс-служба ПетрГУ. 14 декабря комиссия по присвоению и подтверждению званий «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Карелия» завершила свою работу. По итогам аттестации «Toive» получил звание народного.

Ансамбль народной музыки «Toive» создан в Петрозаводском государственном университете более 40 лет назад. Его первым поколением стали учащиеся факультета прибалтийско-финской филологии и культуры.

Сейчас участниками коллектива являются не только студенты ПетрГУ и других учебных учреждений Петрозаводска, но и выпускники. В репертуаре ансамбля - творчество народов Карелии, Скандинавии и Прибалтики, Финляндии и Финноугории.

Звание присваивается Министерством культуры Республики Карелия на пять лет, по истечении этого срока его нужно подтвердить. // Фото: медиацентр ПетрГУ.