Сегодня в Петрозаводске начинается фестиваль KareliaSkiFest

На площади Кирова сегодня стартует спортивный музыкально-гастрономический фестиваль KareliaSkiFest. Торжественное открытие фестиваля - в 13:00, но гастрономические площадки работают с 10 утра.

Программа первого дня фестиваля:

13.00 – 13.30 Открытие фестиваля. Выход ведущих. Выступление официальных лиц

13.30 - 14.10 Выступление карельской группы «SKYLARK»

14.20-14.45 Выступление Заслуженного работника РК – Андрея Анисимова и фольклорно-этнографического ансамбля «KARIALA»

14.50 - 15.30 Выступление женского ансамбля «ЗОРЯЙНЕ» руководитель Дарья Скрябина (карельские песни в современных аранжировках)

15.30 - 16.00 Выступление эстрадной студии «СОЛО» руководитель Виктория Льдинина (современные хиты кавер)

16.10 - 17.00 Выступление «Инфи́нити» — российская музыкальная группа, работающая в жанре электронной танцевальной музыки г. Москва

17.15 - 18.00 Выступление «Galibri & Mavik» — российский музыкальный дуэт, исполняющий песни в жанре современной поп-музыки г. Москва

10.00 – 20.00 Работа площадки Гастрономического фестиваля

На площадке работают 6 карельских ресторанов: Гастробар 1703/ Ресторан Ягель/ Ресторан Joki/ Ресторан «Карельская горница»/ Ресторан Сыр&Вино/ Crema caffe

11.00 – 12.00 Игровая программа для детей и взрослых

12.00 – 13.30 Мастер-класс от шеф-повара Дмитрия Стрелкова (г. Петрозаводск). Член национальной гильдии шеф поваров России. Член Всероссийской ассоциации кулинаров. Член союза шеф поваров Chefs Team

Мастер класс: готовим свиную вырезку, маринованную в чесноке с горчицей и запеченную в луговом сене скошенным летом (разнотравье) с брусничным соусом на основе ягод красного вина и меда с корицей и бадьяном

13.30 – 15.00 Ведущий Джон Уоррен – ведущий шоу «Поедем, поедим»

Мастер-класс от Константина Вагу (г. С-Петербург) - члена Национальной Гильдии Шеф-поваров, Ассоциации Кулинаров Республики Татарстан и Сибирской Гильдии Шеф-поваров и Шеф-кондитеров, соучредитель «Невского Кулинарного Фронта», ведущий программы «Три соуса» на телеканале «Еда».

15.00 – 17.00 Игровая программа для детей и взрослых

В 18:00 на площади Кирова прогремит салют.