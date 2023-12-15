Хор мальчиков «Пеллерво» отмечает свое 60-летие

«Мост поколений» построил Хор мальчиков «Пеллерво» в честь своего 60-летия в Центре образования и творчества «Петровский Дворец». «Мост поколений» - музыкальный проект, созданный под руководством Светланы Семеновой. Он объединил детей и родителей, музыкантов, художников, преподавателей и учащихся музыкальных учреждений Петрозаводска.

В хоре «Пеллерво» своя особая атмосфера. В хоровом коллективе занимаются более 60 мальчиков от 6 лет. Верхнюю границу возраста уже трудно определить – некоторым хористам по 22 года. Поют и не уходят. А художественный руководитель Светлана Семенова – настоящий генератор, ее энергии хватает на всех.

Какие принципы легли в основу работу с Хором мальчиков в далеком 1963 году, и стали ли они правилом сегодня? Об этом в программе Светланы Пушкиной «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ».