Стал известен график выплаты пенсий за февраль

В региональном Социальном фонде рассказали, когда жители Карелии получат пенсии и другие выплаты за февраль.

Выплаты через почту начнут осуществляться с 3 февраля в соответствии с графиком доставки пенсий и режимом работы отделений почтовой связи.

Пенсионерам, получающим деньги через кредитные учреждения в первой и второй декаде месяца, пенсия будет перечислена 11 февраля.

Жителям Карелии, получающим пенсию через кредитные учреждения в третьей декаде месяца, пенсия за февраль будет перечислена 22 февраля. // фото: «Петрозаводск говорит»