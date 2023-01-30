30 января 2023, 10:32
Стал известен график выплаты пенсий за февраль
Дата зависит от того, где пенсионеры получают деньги - через банк или почту
В региональном Социальном фонде рассказали, когда жители Карелии получат пенсии и другие выплаты за февраль.
Выплаты через почту начнут осуществляться с 3 февраля в соответствии с графиком доставки пенсий и режимом работы отделений почтовой связи.
Пенсионерам, получающим деньги через кредитные учреждения в первой и второй декаде месяца, пенсия будет перечислена 11 февраля.
Жителям Карелии, получающим пенсию через кредитные учреждения в третьей декаде месяца, пенсия за февраль будет перечислена 22 февраля. // фото: «Петрозаводск говорит»