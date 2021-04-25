США признали геноцид армян

Соединенные штаты, наконец, официально признали геноцид армян, который произошел в начале XX века в Османской империи. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Каждый год в этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб в результате геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний»,

— сказано в сообщении.

Глава Белого дома напомнил, что с 24 апреля 1915 года османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, «в рамках кампании по истреблению» были «депортированы, убиты или отправлены на смерть» 1,5 млн армян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна приветствует признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи. По его словам, он отправил своему американскому коллеге благодарственное письмо. Пашинян считает, что теперь восторжествовала историческая справедливость.

«Народ Армении, армяне всего мира, с большим воодушевлением восприняли ваше послание с официальным признанием и осуждением осуществленного в 1915—1923 годах геноцида армян», — говорится в письме, опубликованном в Facebook Пашиняна, пишет Газета.ру. // Фото: rostov-gorod.ru