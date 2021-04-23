Черненко: жителям Карелии в Госдуме нужен именно такой защитник

Председатель Совета ветеранов Карелии рассказал, почему представители ветеранских организаций попросили председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича участвовать в избирательной кампании в Госдуму.

- Николай Иванович, Вы уже много лет руководите крупнейшей ветеранской организацией республики, почему Вы поддержали именно Элиссана Шандаловича?

- Начну с того, что как председатель Совета ветеранов я очень много общался с Элиссаном Владимировичем еще в ту пору, когда он был главным врачом Республиканской больницы. У нас в составе Совета есть общественная комиссия, которая занимается вопросами медицинского обслуживания ветеранов. И каждый раз, когда к нам поступали обращения от представителей старшего поколения с просьбой оказать содействие в получении специализированной медицинской помощи, я, конечно, обращался к главному врачу Республиканской больницы. И не было ни одного случая, чтобы Элиссан Владимирович отказал или отмахнулся от наших обращений.

Кроме того, я хотел бы отметить работу Элиссана Шандаловича в качестве главного врача Республиканской больницы как организатора. Это ведь крупнейшее медицинское учреждение республики. Он возглавлял больницу семь лет – и за это время было сделано колоссально много. Республиканская больница стала одной из лучших в стране – об этом не раз говорили руководители российского здравоохранения, когда посещали Карелию. Но главное – это оценка пациентов, в том числе наших ветеранов, которые видели, как много изменилось при Элиссане Владимировиче.

- А как Вы оцениваете работу Элиссана Шандаловича как депутата и председателя Законодательного Собрания?

- Во-первых, Элиссан Владимирович на этом посту продолжает уделять огромное внимание вопросам здравоохранения и социальной поддержки. Например, с его помощью удалось очень многое сделать для развития Госпиталя для ветеранов войн, который был создан для оказания помощи не только старшему поколению, но и для ребят, которые прошли войну в Афганистане, локальные военные конфликты и горячие точки.

Я недавно общался с ребятами- афганцами, и они мне сказали: «Николай Павлович, если бы Совет ветеранов не попросил Элиссана Владимировича принять участие в избирательной кампании, то это бы сделали мы». Тем более, мы знаем, что во время службы в Вооруженных силах Элиссан Владимирович служил в армейской разведке и даже был признан лучшим разведчиком Ленинградского военного округа. Я уже говорил и еще раз повторю: с кем ходят в разведку? Именно с такими людьми — самыми надежными, которым полностью доверяют.

Во-вторых, Элиссан Шандалович слышит нас и во все других вопросах. И не просто слышит: он привлекает ветеранские, общественные организации к обсуждению самых актуальных задач и проблем в республике. И большинство из наших предложений получают поддержку, нас слышат.

- Ветеранские организации приняли активное участие в обсуждении законопроекта о детях войны, одним из инициаторов которого является Элиссан Шандалович.

- Мы очень рады, что законопроект уже принят в первом чтении. Это очень важно для нас. Совет ветеранов республики – организация, которая объединяет более 160 тысяч человек, 18 городских и районных советов ветеранов. Как только стало известно, что «Единая Россия» внесла законопроект, он вызвал очень большой отклик к нам стали поступать отзывы практически из всех наших ветеранских организаций.

При этом мы понимаем, что эта работа не должна заканчиваться принятием регионального закона. По-настоящему защитить эту категорию граждан может только федеральный закон. И мы рассчитываем, что Элиссан Шандалович как автор этой законодательной инициативы будет добиваться принятия соответствующих изменений и в федеральное законодательство.