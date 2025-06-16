Среднюю зарплату в России начнут высчитывать по-новому

Новые правила расчета среднего заработка для отпускных и выходного пособия начнут действовать в России. На изменения с 1 сентября этого года обратили внимание в РИА Новости.

Средний месячный заработок определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году. В случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, средний заработок будут рассчитывать через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.

Новый порядок будет применяться до 1 сентября 2031 года. © «Петрозаводск говорит»