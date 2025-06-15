Бюджет Петрозаводска сохраняет социальную направленность

В прошлом году доходы Петрозаводска составили 12,7 млрд рублей, расходы – 12,9 млрд рублей. По результатам 12 месяцев исполнение по доходной части бюджета составило 100,9%, по расходной части – 99%. Об этом говорится в Отчете об исполнении бюджета Петрозаводска за 2024 год, представленном руководителем комитета финансов администрации карельской столицы Натальей Устиновой.

Свыше 99% всех средств были направлены на реализацию 13 муниципальных программ. Более половины всех средств (6,9 млрд рублей) – это расходы на программу развития образования. Еще 3,9 млрд рублей выделено на сферу ЖКХ.

Отчет об исполнении бюджета карельской столицы за 2024 год прошел экспертизу и получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа и Министерства финансов РК. © «Петрозаводск говорит»