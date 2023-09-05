Среди маленьких петрозаводчан ищут таланты

Музыкальный театр Карелии ищет талантливых детей в Петрозаводске. Дополнительный набор в балетную студию проходит в театре.

Прикоснуться к театральному искусству предлагают детям от 7 лет. Плюсом станет хореографическая подготовка.

Просмотры проходят по средам и пятницам с 16:00 до 17:00 в культурно-деловом центре «Маски» на проспекте Карла Маркса. С собой просят взять удобную короткую форму.

Ранее театр организовал набор в молодежную оперную мастерскую. Попасть в мастерскую смогут люди со специальным музыкально-театральным образованием, студенты музыкально-театральных учебных заведений до 35 лет. // фото «Петрозаводск говорит»