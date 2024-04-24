Спустить 300-килограммовую москвичку к «скорой» смогли лишь спасатели

В Москве женщину пришлось доставлять к автомобилю «скорой» с помощью сотрудников МЧС. Медики не смогли спустить 300-килограммовую пациентку на носилках, передает Telegram-канал Baza.

Москвичка с таким большим весом живет в доме на улице Вучетича. Когда у нее случился сердечный приступ и потребовалась госпитализация, возникла серьезная проблема.

Медики пытались на носилках спустить ее вниз, но лестничный пролет оказался слишком узким. Двигаться самостоятельно женщина не может, она уже два месяца не поднимается с постели.

Пришлось вызвать сотрудников МЧС. Они помогли доставить пациентку к автомобилю скорой помощи и разместить ее внутри. // фото: скриншот видео Baza