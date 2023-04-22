Спортсмен из Петрозаводска будет 24 часа бежать без остановки

Сегодня в Череповце стартовал Кубок России по суточному бегу. В 10 часов утра бегуны вышли на старт сверхмарафонской дистанции. Срели них спортсмен из Петрозаводска Алексей Самуков. Суточный бег — один из видов сверхмарафона, в котором каждый участник старается пробежать как можно большую дистанцию в течение 24 часов.

Соревнования в Череповце проходят по асфальтовому кругу протяженностью 800 метров. Кандидат в мастера спорта Алексей Самуков, воспитанник петрозаводской спортивной школы № 3 решился на отважный бег в третий раз.

Алексей Самуков бежит под номером 13. Его болельщики надеются, что номер для нашего спортсмена коажется счастливым. // Фото: Дирекция спорта Карелии.