Спортсмен из Карелии стал призером чемпионата России по гребле

Спортсмен из Сортавалы Михаил Дятлов стал призером чемпионата России по гребному спорту. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Российское первенство завершилось в Москве сегодня, 17 августа.

По итогам соревнований воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Сортавальского района завоевал бронзовую медаль. Михаил выступал в составе сборного экипажа мужской восьмерки распашной с рулевым.

Наш спортсмен выполнил норматив мастера спорта России. Фото источника