17 августа 2021, 20:08
Спортсмен из Карелии стал призером чемпионата России по гребле
Михаил Дятлов выполнил норматив мастера спорта
Спортсмен из Сортавалы Михаил Дятлов стал призером чемпионата России по гребному спорту. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Российское первенство завершилось в Москве сегодня, 17 августа.
По итогам соревнований воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Сортавальского района завоевал бронзовую медаль. Михаил выступал в составе сборного экипажа мужской восьмерки распашной с рулевым.
Наш спортсмен выполнил норматив мастера спорта России. Фото источника