Дзюба не попал в состав сборной России по футболу на матчи отбора к ЧМ

32-летний нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба не вошел в стартовый состав национальной сборной на матчи отбора к чемпионату мира по футболу. Квалификационные матчи чемпионата мира в Катаре-2022 начнутся в сентябре. Вызов на них получил 31 спортсмен, сообщает РИА Новости.

Новый тренер российской команды Валерий Карпин объяснил, что Дзюба, а также игрок столичного «Спартака» Александр Соболев не вызваны в сборную, так как находятся не в лучшей форме.

Также Карпин не вызвал в команду восемь игроков, которые были в команде на чемпионате Европы. В ближайших матчах национальной сборной не будет также Антона Шунина, Матвея Сафонова, Романа Евгеньева, Юрия Жиркова, Андрея Семенова и Магомеда Оздоева. При этом, по словам тренера, в списке возможны изменения. Окончательный вариант состава сборной станет известен 23 августа.

Сборная страны проведет три встречи. 1 сентября россияне сыграют с командой Хорватии в Москве, 4 сентября - в Никосии с командой Кипра, 7 сентября - в Москве с игроками Мальты. (фото championat.com)