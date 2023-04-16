Сплошные проверки водителей пройдут в Петрозаводске

В понедельник, 17 апреля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД карельской столицы.

Сотрудники Госавтоинспекции организуют сплошные проверки автомобилей. Будут выявляться пьяные водители. Жителей города просят не оставаться в стороне и сообщать о людях, которые решили сесть за руль в нетрезвом виде. Послать сигнал можно по телефонам 715-900, 78-44-44.

За первые три месяца года в Петрозаводске по вине пьяных автомобилистов произошло шесть аварий. В них погибли два человека, девять пострадали. // Фото ГИБДД Петрозаводска