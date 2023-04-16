В Карелии люди прописаны в доме, которого нет уже 20 лет

Текст: Татьяна Смирнова

В результате хитрой «политики» учета аварийного жилья две пудожанки – мать и дочь – оказались прописанными на фундаменте развалившегося 20 лет назад дома, а местная администрация в довершение всего вычеркнула семью из списка очередников, нуждающихся в жилплощади. Правду искали в суде…

Недавно в СМИ появился отчет о том, какими темпами в нашей республике реализуется программа расселения аварийного жилья. Если верить публикациям, все идет по плану.

«В Карелии пять районов полностью расселили дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Это Лоухский, Сегежский, Кондопожский, Пряжинский и Питкярантский районы. Почти справились Муезерский, Кемский и Калевальский районы. Здесь осталось расселить 1, 3 и 5 квартир соответственно. В стадии завершения также Прионежский район – осталось расселить 8 квартир, Пудожский и Олонецкий районы - по 10 квартир»,

– сообщил министр строительства и ЖКХ региона Виктор Россыпнов.

И в этой информации не было бы никакого лукавства, если бы не оставшиеся за бортом программы расселения люди, десятилетиями живущие в невыносимых условиях. В Пудожском районе, как говорят местные правозащитники, таких немало. Сразу оговоримся, в бестолковом учете нуждающихся виноваты муниципальные власти. Возможно, им была дана такая установка сверху: занизить число претендентов, чтобы не сильно загружать государственную казну строительством бесплатного жилья, но, скорей всего, это разгильдяйство местного пошиба. Иначе как могло случиться вот такое.

Все началось много лет назад, когда восьмиквартирный дом 1965 года постройки в деревне Филимоновская Пудожского района, где проживала Татьяна Боярова с дочкой, оказался разрушен до основания. Как рассказывает сама квартиросъемщица, семье пришлось съехать в съемное жилье, так как дом разваливался не только от ветхости – ему помогали какие-то наглецы, разбиравшие соседние квартиры на дрова. Когда все жильцы покинули барак, его словно ветром сдуло – почти двадцать лет на месте дома пустырь. Но в нем все еще прописаны люди, а поскольку жилье числилось муниципальным, его должны были принять на баланс районной администрации и по программе расселения авариек обеспечить бездомных квартирами.

Взамен утраченного жилья из маневренного фонда Бояровым ничего не было предоставлено. Правда, на очередь в 2013 году их поставили – под номером 775, что для Пудожа равно вечности. И в программу расселения аварийного жилья до 2017 года, куда были включены все ветхие дома деревни, семья не попала, как считают местные правозащитники, исключительно по халатности местных чиновников. После повторного обращения Татьяны из работников Пудожской администрации была составлена комиссия, которая на месте составила акт о том, что «дом по адресу Филимоновская, 27 разобран до основания», и пообещала включить Бояровых в следующую программу переселения – после 2027 года.

Однажды в 2018 году районная администрация сделала попытку решить проблему с жильем и предложила Татьяне квартиру в таком же аварийном доме. «Щедрое» предложение женщина отвергла. Проживая на съемных квартирах, мама с дочкой настроились на ожидание – по очереди или по программе расселения – и дождались, что их и с очереди на получение жилья сняли.

Квартиру в этом доме предлагали Боряровым взамен жилья в развалившемся доме

Летом 2020 года Татьяна получила уведомление, что ее снимают с учета в качестве нуждающейся в жилом помещении, которое подписал на тот момент действующий глава администрации Ладыгин. Личные приемы он тогда проводил по телефону, объясняя пандемией и избегая личных встреч с гражданами. На «дистанционном приёме» он посоветовал женщине снимать квартиры и дальше до начала следующей программы по переселению после 2027 года, куда будет включён ее дом.

И тут началась настоящая свистопляска. Не согласившись с решением администрации, женщина написала заявление о восстановлении в очереди на получение жилья. Татьяна рассказывает, что принимавшая у нее документ чиновница по-хамски заявила, что она все равно из этой очереди вылетит. Тут же была создана комиссия, которая отменила решение о снятии Бояровой с очереди, и (Просто парадокс!) эта комиссия восстановила бездомную в очереди, но решением этой же комиссии Татьяна снова была снята с очереди по причине того, что не является малоимущей.

«Какими законами руководствовались члены данной комиссии из работников администрации, вообще не ясно, и кто, по их понятиям, является малоимущим, объяснить не смогли»,

– комментирует пудожская правозащитница Елена Хумала.

Узнав о мытарствах фактически бездомной Татьяны, местные активисты взялись ей помогать. Члены сообщества «Проблемы Пудожского района» вместе с женщиной отправились по многочисленным инстанциям в поисках справедливости. Сначала было написано заявление в прокуратуру Карелии, откуда его перенаправили в Пудожскую прокуратуру.

Со слов представителя администрации, помощник районного прокурора ответил Татьяне, что чиновники все делают законно, и повода для мер прокурорского реагирования нет. Тогда было принято решение идти в суд. В исковом заявлении к администрации Пудожского муниципального района значилось единственное требование: о предоставлении жилья взамен утраченного.

– В суде специалист Азизова, которая обещала Татьяне, что та все равно вылетит из очереди, не была такой смелой, а краснела и бледнела, когда приходилось отвечать на вопросы судьи. Но объяснить действия администрации по данному вопросу так и не смогла, – рассказывает Елена Хумала. – Состоялись три заседания суда. Перед последним, назначенным на 4 апреля, Азизова подошла дочери Татьяны Бояровой и предложила все закончить мировым соглашением, чем развеселила последнюю. В итоге суд вынес единственно справедливое в данном случае решение: иск удовлетворить. Администрации Пудожского муниципального района обязана предоставить семье на условиях социального найма благоустроенное жилье вне очереди, равнозначное по площади утраченному жилью.

Судебные баталии между бездомными гражданами и Пудожской районной администрацией уже никого не удивляют. Телеграм-канал «Объединенная пресс-служба Верховного суда Республики Карелия» рассказал, что 18 марта местный суд рассмотрел заявление гражданина о том, что многоквартирный жилой дом, в котором он зарегистрирован, пришел в негодность, от него остался лишь фундамент, однако комиссией дом не был признан аварийным и подлежащим сносу. И попросил суд обязать администрацию Пудожского муниципального района предоставить ему жилье вне очереди на территории поселка.

«Представитель администрации Пудожского муниципального района с требованиями не согласился, указав, что решение о признании жилого дома непригодным для проживания, не подлежащим реконструкции или ремонту в установленном порядке не принималось. Фактическое разрушение названного дома может служить основанием для пересмотра заключения межведомственной комиссии, но не обстоятельством, непосредственно порождающим право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма»,

– сообщает судебная пресс-служба «железные аргументы» ответчика.

В процессе выяснилось, что ранее решением суда на администрацию Пудожского муниципального района была возложена обязанность по предоставлению жилого помещения соседу истца. «При этом еще тогда органам местного самоуправления было известно о разрушении указанного многоквартирного дома в период 2010-2012, что было зафиксировано ими в документах. Несмотря на это, мер к признанию дома непригодным для проживания на протяжении длительного времени не предпринято», – укоряет чиновников суд.

По итогам слушания решение также было принято в пользу заявителя.

«Суд пришел к выводу о необходимости обеспечения истца жильем во внеочередном порядке на основании п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ»,

– говорится в решении.

При этом было отмечено, что отсутствие акта межведомственной комиссии о признании дома подлежащим сносу, а находящихся в нем жилых помещений непригодными для проживания, не может являться препятствием для реализации истцом права на предоставление жилого помещения во внеочередном порядке.

К сожалению, мы не располагаем данными статистики, по которым можно судить, сколько в Карелии бездомных с пропиской в аварийках, снимающих жилье с надеждой, что им тоже удастся дождаться новоселья. И еще. Если бы на уровне муниципалитетов в свое время учет аварийного жилья был организован ответственно – не было бы поводов для противостояния граждан и власти, требующих судебного вмешательства. // Главное фото: freepik