Проверки автобусов прошли в районах Карелии

Работа автобусов в Карелии находится под пристальным контролем ГИБДД. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, на днях рейды прошли в Прионежском и Медвежьегорском районах. Инспекторы проверили законность осуществления пассажирских перевозок и наличие у водителей необходимых документов.

В Госавтоинспекции напоминают, что водители автобусов обязаны строго соблюдать ПДД. За нарушение режима труда и отдыха также наступает административная ответственность. // Фото ГИБДД Карелии