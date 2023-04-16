16 апреля 2023, 12:24
Общество

Проверки автобусов прошли в районах Карелии

Инспекторы ГИБДД контролируют работу общественного транспорта в республике

Работа автобусов в Карелии находится под пристальным контролем ГИБДД. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, на днях рейды прошли в Прионежском и Медвежьегорском районах. Инспекторы проверили законность осуществления пассажирских перевозок и наличие у водителей необходимых документов.

В Госавтоинспекции напоминают, что водители автобусов обязаны строго соблюдать ПДД. За нарушение режима труда и отдыха также наступает административная ответственность. // Фото ГИБДД Карелии

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Медвежьегорский район
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