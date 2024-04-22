Спикер парламента Карелии встретился с бойцом СВО Дмитрием Гавриловым

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович встретился Дмитрием Гавриловым, бойцом СВО, приехавшим в отпуск – об этом он пишет на своей страничке в соцсети. Участник спецоперации поблагодарил за помощь власти, общественников, благотворительные фонды, волонтеров и просто граждан Карелии, которые откликаются на нужды ребят с фронта. В их числе и добровольцы из пункта плетения маскировочных сетей, который организовали наш известный форелевод Николай Федоренко и его дочь Анастасия.

Особые слова благодарности командир передал протоиерею Леониду Леонтюку. Настоятель Сретенского храма Петрозаводска несколько раз был на СВО - молитвенная поддержка там особенно нужна.

Отдельно остановились на оказании медицинской помощи участникам СВО. В ручном режиме решаем ситуации, когда, например, бойцу, приехавшему домой в отпуск, организовали обследование и лечение в Республиканской больнице им. В.А.Баранова. Безусловно, нужно системное решение. Взял этот вопрос в работу,

- пишет Шандалович.

Спикер парламента пожелал Дмитрию Гаврилову хорошего продолжения отпуска и скорейшего возвращения домой с Победой.