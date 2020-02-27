Спектакль о Зимней войне покажут жителям карельских городов

Школьники из Петрозаводска покажут жителям и гостям Сортавалы и Лахденпохьи спектакль о Советско-финской войне. 28 февраля лекция-диспут «Зимняя война. Белое/черное» (16+) состоится в сортавальском Центре досуга на улице Комсомольской 3/5. Мероприятие начнется в 18.00, вход свободный. А 29 февраля постановку Леонида Прокофьева и Елены Политанской покажут в лахденпохском Центре детского творчества на улице Пионерской, 5. Начало лекции в 15.00.

«Актерами стали старшеклассники петрозаводских школ - участники творческой лаборатории «Teartroom», постановка Леонида Прокофьева и Елены Политанской. Премьера состоялась при полном зале 30 сентября 2019 года в Петрозаводске и повторный показ прошел с аншлагом в Ночь музеев 3 ноября в Национальном музее Карелии. Количество желающих зрителей оказалось столь велико, что спектакль показали два раза подряд. 16 ноября лекция-диспут «Зимняя война. Белое/черное» состоялась в Питкяранте, 2 февраля в Суоярви»,

- рассказали в правительстве.

16 марта радио-версия спектакля «Зимняя война. Белое/черное» прозвучит в эфире программы «Будний вечер» «Радио России – Карелия». А 13 марта, в 80-летнюю годовщину окончания Советско-финской состоятся выездные лекции и уроки в местах боев, возложение венков к мемориалам. В этот день показ лекции-диспута «Зимняя война. Белое/черное» состоится в Костомукше.