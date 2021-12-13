Специалисты рассказали, что такое платежная ссылка

В современном мире продажа товаров и ряда услуг все чаще осуществляется через интернет. Если у магазина, салона или студии нет удобного функционального сайта – это вызывает недоумение.

Не отстают и социальные сети, аккаунты, которые активно используются для заработка. Их владельцы стремятся сделать обслуживание клиентов быстрым, а прием платежей – легким.

Чтобы обслуживать аудиторию онлайн, все чаще используется платежная ссылка – встраиваемый на страницу код. Это новый платёжный инструмент, сочетающий в себе приём платежей как в классическом интернет-эквайринге и мгновенную выплату на карту.

Предоставленный код может встраиваться в мобильные приложения, социальные сети и личные страницы. Сервис платежной ссылки поддерживает переводы с кредитных и дебетовых карт. С его помощью можно переводить средства через большинство крупных платежных систем. Используя платежную ссылку, сделать перевод средств становится проще и быстрее.

Преимущества новой системы приема платежей

С помощью платёжной ссылки вывод происходит за 30 секунд сразу на карту получателя.

Такие ссылки можно отправлять на оплату любым удобным способом: в мессенджере, по почте или показать QR-код на экране своего телефона.

Сервис платежной ссылки позволяет владельцам бизнеса отслеживать в режиме реального времени успешно проведенные оплаты; рассылку по проведенным платежам; отправку чеков; генерированные счета фактуры для каждой операции по переводу денежных средств.

Платежная ссылка генерируется для каждого пользователя и операции один раз, что обеспечивает высокий уровень безопасности. При этом система запоминает ранее введенные им данные и экономит время при осуществлении повторных платежей.

Продавцам платежная ссылка дает возможность оперативно делать возврат тем клиентам, которым не подошел товар. А также простой и удобный интерфейс позволяет найти нужную операцию и буквально в один клик перенаправить средства.

Еще один плюс – возможность настройки регулярных списаний средств при дробной оплате услуг или товаров. Благодаря ему становится доступен сервис беспроцентной рассрочки.

Как подключиться к сервису

Чтобы получить сгенерированный для организации код платежной ссылки, потребуется обратиться в банк или платежный сервис. Для организации открывается счет, на который поступают все переводы.

Заполнить заявку можно онлайн, указав данные и банк подберет оптимальное предложение . Подключение сервиса занимает не более 1-2 дней.

Выгода банка при этом заключается в списании комиссии с каждой транзакции. Таким образом, стоимость платежного сервиса напрямую зависит от оборота.

Как платежную ссылку сделать :

- Выставляете счет в личном кабинете и получаете ссылку на его оплату

- Отправляете ссылку покупателю любым удобным способом

- После оплаты покупатель получает подтверждение, а вы — оповещение по эл. почте

Совершить оплату по платёжной ссылке может каждый у кого есть банковская карта.

Главное отличие от классических инструментов приёма платежей то, что средства от плательщика моментально поступят на карту получателя, а не на баланс, с которого нужно выводить средства. Это позволяет пользоваться любым банком, который удобен клиенту.

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