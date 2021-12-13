Специалисты рассказали, что такое платежная ссылка
В современном мире продажа товаров и ряда услуг все чаще осуществляется через интернет. Если у магазина, салона или студии нет удобного функционального сайта – это вызывает недоумение.
Не отстают и социальные сети, аккаунты, которые активно используются для заработка. Их владельцы стремятся сделать обслуживание клиентов быстрым, а прием платежей – легким.
Чтобы обслуживать аудиторию онлайн, все чаще используется платежная ссылка – встраиваемый на страницу код. Это новый платёжный инструмент, сочетающий в себе приём платежей как в классическом интернет-эквайринге и мгновенную выплату на карту.
Предоставленный код может встраиваться в мобильные приложения, социальные сети и личные страницы. Сервис платежной ссылки поддерживает переводы с кредитных и дебетовых карт. С его помощью можно переводить средства через большинство крупных платежных систем. Используя платежную ссылку, сделать перевод средств становится проще и быстрее.
Преимущества новой системы приема платежей
С помощью платёжной ссылки вывод происходит за 30 секунд сразу на карту получателя.
Такие ссылки можно отправлять на оплату любым удобным способом: в мессенджере, по почте или показать QR-код на экране своего телефона.
Сервис платежной ссылки позволяет владельцам бизнеса отслеживать в режиме реального времени успешно проведенные оплаты; рассылку по проведенным платежам; отправку чеков; генерированные счета фактуры для каждой операции по переводу денежных средств.
Платежная ссылка генерируется для каждого пользователя и операции один раз, что обеспечивает высокий уровень безопасности. При этом система запоминает ранее введенные им данные и экономит время при осуществлении повторных платежей.
Продавцам платежная ссылка дает возможность оперативно делать возврат тем клиентам, которым не подошел товар. А также простой и удобный интерфейс позволяет найти нужную операцию и буквально в один клик перенаправить средства.
Еще один плюс – возможность настройки регулярных списаний средств при дробной оплате услуг или товаров. Благодаря ему становится доступен сервис беспроцентной рассрочки.
Как подключиться к сервису
Чтобы получить сгенерированный для организации код платежной ссылки, потребуется обратиться в банк или платежный сервис. Для организации открывается счет, на который поступают все переводы.
Заполнить заявку можно онлайн, указав данные и банк подберет оптимальное предложение . Подключение сервиса занимает не более 1-2 дней.
Выгода банка при этом заключается в списании комиссии с каждой транзакции. Таким образом, стоимость платежного сервиса напрямую зависит от оборота.
Как платежную ссылку сделать :
- Выставляете счет в личном кабинете и получаете ссылку на его оплату
- Отправляете ссылку покупателю любым удобным способом
- После оплаты покупатель получает подтверждение, а вы — оповещение по эл. почте
Совершить оплату по платёжной ссылке может каждый у кого есть банковская карта.
Главное отличие от классических инструментов приёма платежей то, что средства от плательщика моментально поступят на карту получателя, а не на баланс, с которого нужно выводить средства. Это позволяет пользоваться любым банком, который удобен клиенту.
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