Специалисты мэрии Петрозаводска изрисовали свежеокрашенный дом

Сегодня в Петрозаводске произвели контрольные испытания антивандального покрытия для стен домов и состава для удаления надписей, сообщает администрация города.

Антивандальное покрытие наносится на все фасады, которые ремонтируются этим летом в столице Карелии.

В ходе тестирования, надписи, нанесенные сотрудниками мэрии различными красками несколько дней назад, удалось успешно стереть растворителем.

Некоторая проблема антивандального покрытия заключается в том, что для соблюдения технологии, специальный состав должен сохнуть несколько суток.

К сожалению, на фасад дома № 25 по проспекту Ленина состав бы нанесен на прошлой неделе, но в тот же день на нем появились надписи. Так как покрытие к тому моменту не успело высохнуть, стереть маркер с фасада не удается. Подрядной организации предстоит повторно покрасить участок стены.

В настоящее время завершен ремонт четырех фасадов, в работе находятся 36 домов, в ближайшие дни подрядные организации планируют сдать 17 объектов. Всего этим летом будут отремонтированы фасады 48 домов на общую сумму порядка 180 млн. рублей.