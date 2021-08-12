Специалист компании «Росгаз» рассказал о выгодных инвестициях

Давайте разберемся, что же такое инвестиции? Простыми словами это долгосрочные вложения денег с целью получения прибыли. Причем при пассивном участии с вашей стороны.

Если вы думаете, что инвестированием занимаются только продвинутые финансисты, то ошибаетесь, оно уже давно вокруг нас. Вы купили большой мешок сахара по оптовой цене – инвестировали, потом не будете много раз покупать по розничной, а значит сэкономите. Приобрели более дорогую, но энергосберегающую лампочку для люстры – инвестировали, будете экономить на счетах за электричество, да и сама лампочка прослужит дольше.



И это мы говорим только о мелких бытовых примерах из жизни. Если у вас свой дом или небольшой бизнес, то границы возможностей для инвестирования существенно расширяются.

Одна из самых чувствительных статей расходов для домовладельца или предпринимателя – это отопление. Печное отопление обходится значительно дороже и требует повышенного внимания со стороны владельца: нужно заготавливать запасы дров или угля заблаговременно, хранить их, топить печь вручную и убирать золу. От печи остается не только тепло, но еще и сажа. Дополнительная нагрузка для бизнеса – это сотрудник, который будет этим заниматься.





Всем известно, что тарифы на электричество для юридических лиц значительно выше тарифов физических лиц. В среднем 1 кВт тепла при отоплении на электричестве обходится бизнесу в 7 рублей, в то время как для домовладельца он будет стоить 2,4-3,5 р. 1 кВт тепла на газу обойдется и тем и другим в 2,5-3 рубля, что сильно скажется на экономии финансов. То есть сегодня вы вкладываетесь в усовершенствование технологии системы собственного отопления – инвестируете, а завтра платите меньше по счетам за коммунальные услуги.





Для отопления коммерческого помещения средней степени утепленности площадью 100 м2 потребуется примерно 158 л сжиженного газа в месяц, что будет стоить владельцу всего 4898 р. Отопление электричеством будет стоить около 10 000 рублей. И это только за один месяц. Теперь посчитайте, какой будет экономия при длительном использовании!



А вот и ещё один пример. Посчитайте, сколько вы ежегодно тратите на заправку вашего автомобиля и представьте, что будете экономить 40% от этой суммы. Именно к такой экономии вы придете после установки газобаллонного оборудования и перевода вашего автомобиля на газ. Согласитесь, эти условия интересней, чем условия, предлагаемые любым банком. Приобретя однажды ГБО, вы будете экономить при каждой заправке в будущем.





Использование газа продлит срок эксплуатации двигателя вашего автомобиля. Это возможно потому, что газ более полно сгорает и не оставляет отложений, имеет высокое октановое число, что снижает детонацию в двигателе, газ не загрязняет масло.

Также газ в 4-5 раз экологичнее бензина, так как тяжелые металлы и окись углерода в выхлопах двигателя отсутствуют. А выбросы углекислого газа приближаются к нулю.



Таким образом, получается, что инвестируя в газ, вы инвестируете в экологию, инвестируете в свой автомобиль, в свой бизнес, в себя и своё будущее.



Подробности перевода автомобиля на газ можно узнать на сайте и при личном обращении в компанию «РОСГАЗ» по телефону: 8 (921) 461-06-21 и на сайте.

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