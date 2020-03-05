Спасатели помогли двум пожилым женщинам в Карелии

Сотрудники КРПСС помогли двум женщинам, оказавшимся с сложной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Так, в Сортавале в доме №8 по улице Победы потребовалась помощь по вскрытию замка на входной двери женщине-инвалиду, 1940 года рождения. Обратившаяся в службу пенсионерка пожаловалась на заклинивший замок и попросила открыть дверь. В течение часа помощь была оказана.



А в Петрозаводске ночью 5 марта четыре человека из КРПСС оказывали помощь бригаде «скорой помощи» в эвакуации больной женщине с большим весом. За 30 минут пострадавшая, 1948 года рождения, была доставлена спасателями с третьего этажа многоквартирного дома по Октябрьскому проспекту в машину медиков.