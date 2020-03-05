Молодую жительницу Петербурга обокрали в петрозаводском баре

4 марта на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из охраняемого бара на улице Зеленой.

На месте сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего петрозаводчанина, на которого указали работники заведения и одна из посетительниц, 20-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она и оказалась потерпевшей.

Со слов девушки, мужчина, посетитель заведения, взял у нее смартфон и не вернул его назад. Подозреваемый не признался в краже.

От потерпевшей было принято заявление. Задержанный был передан в полицию. Проводится проверка по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе Росгвардии.