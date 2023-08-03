Спасатели освободили маленькую девочку в Петрозаводске

Вчера вечером, в 17 часов 52 минуты, на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Собеседник рассказал, что на детской площадке на улице Разина у маленькой девочки застряла нога в металлической конструкции.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, разжали металлические прутья и освободили девочку из плена. Обошлось без травм. // Фото «Петрозаводск говорит»