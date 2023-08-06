Спасатели больше часа боролись с огнем в жилом доме в Петрозаводске

В отдаленном районе столицы Карелии минувшим вечером вспыхнул пожар. Огонь охватил крыльцо и часть крыши деревянного двухэтажного дома на Прибрежной улице в Соломенном.

Сигнал спасателям поступил в 20:35. С огнем боролись в общей сложности 28 человек, было задействовано девять единиц техники, сообщили в пожарной части-75.

Пожар удалось ликвидировать к 21:45. // фото freepik.com/Ilovehz