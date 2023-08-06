06 августа 2023, 12:32
Помощь спасателей потребовалась ночью на старой Кукковке
На улице Ульянова произошло ДТП
Минувшей ночью на старой Кукковке произошла авария. Сигнал о ЧП поступил спасателям 5 августа в 22:53. Сообщалось о столкновении двух автомобилей на улице Ульянова в районе дома №21.
В ликвидации последствий ДТП участвовали пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска.
Очевидец запечатлел на видео съехавший с дороги автомобиль и наряд ГИБДД и еще несколько остановившихся машин. // фото скриншот видео из VK-паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»