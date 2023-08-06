«Осьминожка» собирает ДТП

Новое кольцо в районе набережной Варкауса и Ленинградской улицы в столице Карелии взывает сложности у автомобилистов. Ориентироваться не помогает ни разметка, ни дорожные знаки.

Две аварии случились в одном и том же месте вечером 5 и утром 6 августа при схожих обстоятельствах. Один из автомобилистов въезжал на кольцо с улицы Кирова, а другой съезжал с кольца в сторону Куйбышева. Инцидент попали в объектив камеры наблюдения CityLink. // фото скриншот