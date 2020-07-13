Петрозаводчанин спас 65 человек и удостоен государственной награды

За 18 лет службы, сотрудник петрозаводского отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы Сергей Валерьевич Чикулин спас 65 человек, принял участие в 535 поисково- и аварийно-спасательных мероприятиях.

Основная специальность С. Чикулина – судоводитель спасательного катера БЛ-820. Кроме того, Сергей Валерьевич владеет еще девятью специальностью, в том числе, по словам коллег, он – прекрасный водолазный специалист. Своим опытом и знаниями спасатель охотно делится с коллегами и учениками.

Государственную награду «Заслуженный спасатель Республики Карелия» учредил Глава Карелии в 2018 году. В республике всего пять человек имеют это звание.