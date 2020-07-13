В Костомукше успешно раскрыта кража

Отдыхая в Костомукше, житель Муезерского района распивал спиртное в компании двух женщин и лишился двух тысяч рублей. Пропажа обнаружилась потерпевшим только поутру, сообщает карельское МВД.

Встретив на улице полицейского, муезерец рассказал ему о краже. Вместе они отправились в общежитие, где проходило застолье, и проверили общую кухню. Там, в микроволновке обнаружились 800 рублей. Заявитель сразу сообщил, что эти деньги принадлежат ему, так как банкноты сложены особым образом, в четыре раза, а именно так муезерец всегда сгибает свои купюры.

По факту кражи, следователями было возбуждено уголовное дело. Полицейские установили причастность к совершению преступления 34-летней костомукшанки. Она созналась в содеянном и на допросе полностью признала вину.

Женщина пояснила, что проснувшись утром, она хотела продолжить праздник, однако денег на спиртное не имела. Тогда она похитила 2 000 рублей из куртки, которой укрывался ещё спящий собутыльник. Из украденных средств на алкоголь потратила 1 200 рублей, а оставшиеся 800 спрятала в микроволновку.

Собранных, в результате проведенного предварительного следствия, доказательств стало достаточно для направления уголовного дела в суд, который решит судьбу обвиняемой.

