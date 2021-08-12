Сотрудники Сегежского ЦБК получили награды за борьбу с пожарами

На АО «Сегежский ЦБК» (Segezha Group, МОЕХ: SGZH, входит в АФК «Система») состоялась церемония награждения сотрудников филиала АО «Сегежский ЦБК» по лесным ресурсам, принявшим активное участие в борьбе с лесными пожарами на территории Сегежского района Республики Карелия. Благодарственное письмо коллективу вручил лично президент Segezha Group Михаил Шамолин.

Спасибо за вашу работу! Благодаря слаженным действиям нашей компании, органов власти и МЧС ситуацию с лесными пожарами удалось завершить без серьезных последствий. Самое главное - в Сегежском районе мы не допустили пожар к населенным пунктам. В этом ваша заслуга,

отметил президент.

В тушении лесов и предупредительных мероприятиях на территории района было задействовано более 300 сотрудников Segezha Group.

Предприятие также предоставило бульдозеры и экскаваторы для создания минерализованных полос, портативные рации для координации действий, респираторы для жителей дачных кооперативов, расположенных в зоне задымления.

Комбинат также обеспечил пожарных и волонтеров питьевой водой и питанием.

По приказу президента Segezha Group сотрудники комбината, принявшие активное участие в борьбе с лесными пожарами, премированы за профессионализм и мужество.