В Пряже прошло совещание по вопросам транспортного сообщения

11 августа Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник приняла участие в выездном рабочем совещании в поселке Пряжа по вопросам транспортного сообщения. Также в совещании приняли участие Заместитель Министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Юлия Мизинкова, Глава Пряжинского национального муниципального района Оксана Гаврош и представители общественности.





В частности, совещание было посвящено запуску нового автобусного маршрута, соединяющего населенные пункты Пряжинского района. Ранее жителям Эссойлы, Крошнозеро и других деревень, для того чтобы попасть в районный центр приходилось пользоваться услугами такси, частным транспортом или ездить через Петрозаводск. Теперь появился прямой маршрут.

Создание нового маршрута Глава республики Артур Парфенчиков и парламент Карелии держали на постоянном контроле. Я сама поехала в первый рейс, чтобы оценить удобство маршрута и транспорта. Автобус пришел по времени, терминал работал, автобус чистый, новый. В ближайшее время на остановках и информационных щитах по всему маршруту будет размещено расписание нового рейсового автобуса. Будем смотреть, удобно ли такое расписание жителям,

- прокомментировала Ольга Шмаеник.



Маршрут даст возможность жителям района приезжать в поселок Пряжа в аптеку, магазин, посещать больницу и другие учреждения, и возвращаться обратно домой прямым рейсом. Поездки с этого дня будут еженедельными, по средам 2 раза в день,

- отметила заместитель министра Юлия Мизинкова.

По результатам конкурсных процедур выполнять автоперевозку будет предприятие «Карелавтотранс». Небольшие автобусы, также удобные для маломобильных граждан, были закуплены за счет средств бюджета Карелии. В Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи считают, что эти автобусы смогут обеспечить потребности района в транспортном сообщении.