Бывший первый заместитель мэра города живет на пенсию в 30 тысяч

«Я сомневаюсь, что адресные таблички на домах должны быть еще и на карельском языке, - сказал Склярский. - Но что это придает колорит городу, это да».

«Наружное освещение города отвратительное. Сейчас с приходом зимы наступят сумерки, и по улицам невозможно будет ездить. Не видно ни людей, ни пешеходных переходов».

Как чиновник Аврам Склярский особенно выделил работу в Петрозаводске по внешнему виду – покраске и освещению зданий. На Новый год световые консоли теперь стоят не только в центре, охвачен практически весь город. Но вот оформление ели на площади Кирова Склярский не принял: «Тщательнее надо!». Хоккейная ледовая коробка вообще не на своем месте, мол, есть для этого случая Ямка, а захламлять бытовками и компрессорными одну из главных площадей города – недальновидно.

В разговоре о вакцинации Склярский категорично выступил за принудительную вакцинацию. Исключения могут иметь место только по медицинским показаниям. (Видео)