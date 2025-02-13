Сотрудник строительной фирмы в Петрозаводске украл ноутбуки и ботинки

В Петрозаводске сотрудники полиции раскрыли кражу, совершенную на территории строительной фирмы. По данным МВД Карелии, представители компании обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже нескольких ноутбуков и пары мужских ботинок.

В ходе расследования сотрудники угрозыска установили, что к хищению причастен 54-летний работник этой же организации. Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Выяснилось, что подозреваемый поздно вечером попросил у охранника разрешения переночевать на территории фирмы. Однако вместо отдыха он похитил три ноутбука общей стоимостью 172 800 рублей, а также сменил свою обувь на строительные ботинки стоимостью пять тысяч рублей, оставив свои на месте преступления.

Позже мужчина продал украденные ноутбуки неустановленным лицам за пять тысяч рублей. В настоящее время похищенное имущество изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. // фото: pixabay.com