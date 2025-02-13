Трактор ночью сгорел дотла на лесной делянке в Карелии

В Карелии произошел пожар на лесной делянке, в результате которого полностью сгорел лесозаготовительный трактор. Инцидент случился ночью 13 февраля в 04:40, в четырех километрах от поселка Лахколампи.

Как сообщили в отряде противопожарной службы Суоярвского округа, загорелся трактор марки Forwarder Ponsse.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные из поселков Лахколампи и Найстеньярви на двух автоцистернах. Благодаря их слаженным действиям, очаг возгорания удалось быстро локализовать, а к 5:04 пожар был полностью ликвидирован. Однако трактор спасти не удалось – он сгорел дотла.

Причины возгорания, виновные лица и размер ущерба пока устанавливаются. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. // фото: ОПС по Суоярвскому округу