31 июля 2025, 10:48
Происшествия

Сотрудницы банков помогли жителям Карелии уберечь деньги от мошенников

Полиция поблагодарила работниц кредитных учреждений за бдительность
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фото unsplash

Полицейские поблагодарили сотрудниц банков, которые помогли уберечь жителей Карелии от финансовых потерь и кредитных обязательств.

Замначальника полиции по оперативной работе МВД по Петрозаводску Алексей Витковский вручил сотрудницам банков, которые продемонстрировали высокий профессионализм и лучшие человеческие качества, ведомственные благодарственные письма и цветы.

В МВД рассказали, что работники банка помогли 23-летней девушке, которая была на крючке жуликов. Мошенники общались с ней под видом сотрудников соцфонда и обещали выплату. Общение шло по стандартному сценарию – взлом аккаунта на Госуслугах, звонок в службу поддержки и общение с лжеследователями.

До визита в банк она успела перевести на «безопасный счет» 200 тысяч рублей. Мошенники убедили ее взять онлайн-кредит и тоже перевести деньги, но перевод блокировали, и она пришла в отделение. Две сотрудницы учреждения заподозрили, что девушка находится под влиянием аферистов, предупредили ее о мошенниках и в итоге петрозаводчанка тоже осознала правду.

Еще одного потерпевшего, 58-летней мужчину, которому помогли сотрудницы банка, мошенники обманули под предлогом замены домофона. Отходить от проверенного сценария жулики не стали – взлом Госуслуг, служба поддержки, борьба с мошенниками и взятый кредит, который нужно срочно отменить.

Петрозаводчанин признался, что все время был на связи с аферистами и находился словно под гипнозом – времени на подумать просто не было. Его подкупило, что аферисты посоветовали взять кредит, который ему точно не одобрят – так якобы можно отменить преступный кредит. Он признался, что если бы ему сразу посоветовали перевести куда-то деньги, то он бы не стал продолжать разговор. А столь необычный ход преступников ввел его в заблуждение.

Сотрудницы банка, как и в первом случае догадались, что с мужчиной что-то не так. В какой-то момент менеджер стала общаться с мужчиной письменно – задавала вопросы на листочке. Она медлила с оформлением кредита в размере 600 тысяч, а ее коллега в это время звонила в полицию. Петрозаводчанин в итоге понял, что был обманут по телефону. Он поблагодарил сотрудник банка за бдительность. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
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