Сотни людей получили травмы в Петрозаводске в начале 2024 года

С начала 2024 года в травмпункт и в травматологическое отделение РБ СЭМП обратились за помощью 885 человек. Такую статистику привел министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным чиновника, 124 человека обратились к медикам по поводу травм, полученных в результате падения на улице. Особенность этой зимы - большое количество обморожений. Уже зарегистрировано 19 таких обращений, три человека с обморожениями госпитализированы.

Всего с начала года госпитализированы 86 петрозаводчан с травмами. Из них 30 - это пожилые люди, которые получили тяжелые повреждения (множественные переломы ребер, переломы бедра, конечностей со смещением).

Министр порекомендовал возрастным жителям республики не выходить из дома в гололед из-за высокого риска получения перелома. // Фото: unsplash.com / Mat Napo