Эксперт оценил квартиры в десяти аварийных деревяшках в 280 млн рублей

Десять деревянных старых домов в районе улиц Шотмана, Сорокской, Северной попали в пилотный проект комплексного развития территории в Петрозаводске. Дома признаны аварийными и подлежат сносу.

Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройинвест КСМ», который воплотит проект в жизнь, должен расселить людей. Те, кто проживает в муниципальных квартирах, получат другое жилье, а те, у кого недвижимость в собственности, получат компенсацию. О переживаниях жильцов домов, попавших в зону комплексного развития территории, «Петрозаводск говорит» рассказывал в декабре. Подробнее в материалах «Вечная карусель?» Жильцы «деревяшек» боятся, что будет только хуже» и «После встречи в мэрии Петрозаводска люди решили писать письмо Путину».

Оценку квартир провели в декабре прошлого года. 18 января на сессии Петросовета стало известно, в какую сумму независимый эксперт оценил стоимость квартир, находящихся в собственности жильцов десяти домов. Как написала сити-менеджер Инна Колыхматова, речь идет о 280 млн рублей.

«Застройщик перечислит деньги в бюджет, а город направит их жителям, которые уже в самое ближайшее время смогут переехать из аварийных домов в новое жилье. Далее будем работать и с муниципальными квартирами»,

- написала руководитель столицы Карелии.



Колыхматова напомнила телефон горячей линии, куда можно звонить с вопросами заключения соглашений об изъятии и сроках выплаты компенсаций: 71-35-23. // фото «Петрозаводск говорит»