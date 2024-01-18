Будет свет. Что предложил министр ЖКХ замерзавшим жителям Ужесельги

Волна отключений электроснабжения прокатилась по населенным пунктам Карелии в мороз. Жалобы на проблемы с электричеством в частности поступали из Прионежского района.

Перебои со светом возникали в Чалне, Ужесельге, Заозерье и других. А паблики администраций пестрели обращениями к жителям экономнее расходовать энергию, отключать ненужные приборы, а электрокотлы включать не на полную мощность.

После череды отключений карельский министр строительства и ЖКХ Виктор Россыпнов анонсировал встречи с местными жителями и привлечением представителей энергетиков.

Первое «собрание» прошло накануне вечером в Ужесельге. Во время морозов в новогодние праздники происходили отключения линий на улицах Ясная, Дачная, Зеленая, Лесная и других в Ужесельге.

Как признался министр, встреча была «жаркая», но «конструктивная». Россыпнов обратил внимание на активную застройку и возросшую на 60% нагрузку на сети Прионежья. В качестве мер решения проблемы с отключениями в населенном пункте в первом квартале 2024 года установят более мощную трансформаторную подстанцию. А летом пообещали проложить кабельную линию, которая позволит не отключать электроснабжение Ужесельги во время аварий на линии, идущей на Деревянное.

В комментариях, пока их не отключили, один сообщил о проблемах с электроснабжением в деревне Бесовец, а другой поинтересовался, почему энергетики не ставят трансформаторы с запасом мощности, работая на опережение.

19 января министр встретится с жителями Чалны, на следующей неделе – с жителями Заозерья и Новой Вилги. // фото «Петрозаводск говорит»