Водителей предупредили о сложной дорожной обстановке в Карелии

Автомобилистам в Карелии будет сложно из-за плохой дорожной ситуации. Об этом предупредила Госавтоинспекция.

Судя по информации синоптиков, в республике местами ожидается сильный снег и метель, ветер усилится.

- Такие погодные условия могут спровоцировать осложнения дорожной обстановки,

- отметили в ГИБДД.

Участников движения попросили быть предельно внимательными в условиях плохой видимости. // фото: ГИБДД Карелии