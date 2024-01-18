18 января 2024, 13:16
Водителей предупредили о сложной дорожной обстановке в Карелии
Автомобилистов попросили быть осторожнее – видимость ухудшится
Автомобилистам в Карелии будет сложно из-за плохой дорожной ситуации. Об этом предупредила Госавтоинспекция.
Судя по информации синоптиков, в республике местами ожидается сильный снег и метель, ветер усилится.
- Такие погодные условия могут спровоцировать осложнения дорожной обстановки,
- отметили в ГИБДД.
Участников движения попросили быть предельно внимательными в условиях плохой видимости. // фото: ГИБДД Карелии