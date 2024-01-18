Жители районов Карелии могут проводить время на катке

С приходом зимнего сезона в разных районах республики залито несколько десятков катков. Об официальных местах для массового катания на коньках рассказали в региональном Министерстве образования и спорта.

- Костомукшский городской округ (каток на ул. Первооткрывателей, 1. Режим работы: в будние дни с 12.00 до 15.00, выходные с 20.30 до 22.30) .

- Сортавальский муниципальный район (каток в г. Сортавале по адресу: ул. Антикайнена,.9. Режим работы: по средам с 18.00 до 21.00, выходные с 15.00 до 20.00).

- Лоухский муниципальный район

каток в пгт Чупа по адресу: ул. Коргуева, 2. Режим работы: в будние дни с 9:00 до 21:00, выходные с 12:00 до 18:00;

каток в пгт Лоухи по адресу: ул. Советская, 46. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 22:00.

- Сегежский муниципальный район

ледовая арена им. Юрия Климашевского в г. Сегеже. Режим работы: по средам с 19.00 до 20.00 и с 20.30 до 21.30, выходные дни: с 17.00 до 18.00, с 18.30 до 19.30 и с 20.00 до 21.00;

хоккейный корт в г. Сегеже. Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00;

хоккейный корт в пгт Надвоицы по адресу: ул. Строителей, 7а. Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.

- Медвежьегорский муниципальный район

хоккейная площадка г. Медвежьегорск, ул. К. Либкнехта. Режим работы: ежедневно с 9.00 до 15.00 и с 19.00 до 23.00;

хоккейная площадка г. Медвежьегорск, ул. К. Маркса. Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00;

хоккейная площадка в пгт Пиндуши. Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00;

хоккейная площадка в п. Повенец , ул. Ленина. Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00;

хоккейная площадка в д. Толвуя, ул. Школьной. Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00;

хоккейная площадка г. Медвежьегорск, ул. Омелина. Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.

- Суоярвский муниципальный район

каток в г. Суоярви, ул. Кайманова. Режим работы: с 8.00 до 22.00;

каток в п. Пийтсиеки, ул. Центральная. Режим работы: с 8.00 до 22.00;

каток в п. Райконкоски, ул. Советская. Режим работы: с 8.00 до 22.00;

каток в п. Поросозеро. Режим работы: с 8.00 до 22.00;

каток в п. Найстенъярви. Режим работы: с 8.00 до 22.00.

- Беломорский район (каток в г. Беломорске, ул. Мерецкова. Режим работы: ежедневно с 9.00 до 23.00).

- Кемский муниципальный район (каток в г. Кеми по адресу: ул. Октябрьская, 1. Режим работы: в будние дни с 15.00 до 18.00, выходные с 10.00 до 18.00).

- Муезерский район

каток в п. Муезерский во дворе между ул. Октябрьской, д.37 и ул. Строителей, дома 2-4. Режим работы: ежедневно с 16.00 до 20.00;

каток в с. Реболы на центральной площади. Режим работы: круглосуточно.

- Олонецкий национальный район (каток в г. Олонце на ул. Красноармейской. Режим работы: в выходные с 14.00 до 21.00).

- Прионежский район

каток в п. Новая Вилга по адресу: Нововилговское шоссе, 7а. Режим работы: круглосуточно;

каток в д. Вилга на ул. Л.Рохлина. Режим работы: круглосуточно (освещение работает до 22.00);

каток в с. Рыбрека на ул. Лисицыной. Режим работы: круглосуточно.

- Питкярантский муниципальный район

хоккейный корт в г. Питкяранте на ул. Привокзальной. Режим работы: по выходным с 10.00 до 20.00;

хоккейный корт в п. Салми по адресу: переулок Садовый, д. 3. Режим работы: по выходным с 10.00 до 20.00.

- Пряжинский национальный муниципальный район (каток в пгт Пряжа на ул. Советской. Режим работы: ежедневно с 9.00 до 22.00).

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