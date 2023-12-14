После встречи в мэрии Петрозаводска люди решили писать письмо Путину

Текст: Елена Малишевская

Вечером 13 декабря в администрацию Петрозаводска пригласили жильцов десяти домов, попавших в первый в Карелии проект комплексного развития территории. КРТ – эти три буквы уже вызвали волну возмущений, обращений в прокуратуру, судов во многих регионах страны, теперь очередь дошла и до нашей республики. Встреча, по замыслу организаторов, должна была снять напряжение в обществе. Вопросов у пришедших в городскую администрацию было много.

Вечернее собрание в городской администрации проводили на самом высоком уровне – во главе стола недавно вступившая в официальную должность мэр Петрозаводска Инна Колыхматова. Ей в помощь позвали и «тяжелую артиллерию» - министра строительства Карелии Виктора Россыпнова. Каждому пришедшему на встречу горожанину сделали именную табличку, всех усадили за круглый стол. Таким образом власть, видимо, хотела подчеркнуть: судьба каждого петрозаводчанина важна. Вот только состоялась бы эта встреча, если бы горожане из зоны КРТ не стали звонить во все колокола, и если бы журналист нашего издания не написала большой материал об их тревогах и проблемах?

В пилотный проект КРТ попал участок в Петрозаводске площадью 1,73 гектара, ограниченный улицами Шотмана, Сорокской и Северной. Здесь расположены десять многоквартирных деревянных домов, которые признаны аварийными. В конце 2022 года прошел аукцион по выбору организации, которая будет заниматься комплексным развитием территории. Желание поучаствовать в торгах изъявила единственная компания — ООО «Специализированный застройщик «Стройинвест КСМ». В итоге ее признали победителем. Между ООО «Специализированный застройщик «Стройинвест КСМ» и петрозаводской администрацией был заключен договор.

Суть проекта, если вкратце: десять деревянных домов снесут, на их месте построят три многоэтажных. Жильцы «деревяшек» должны свои квартиры освободить и переехать в другие. В какие? Вот тут большой вопрос.

«Мы не первые, в России такие проекты активно реализуются. Уже пять тысяч человек по стране расселили. Для нас реализация проекта принципиально важна»,

- объяснил свое присутствие на мероприятии городского значения глава минстроя Виктор Россыпнов.

Виктор Викторович умолчал, что в российских регионах проекты КРТ реализуются с большим скрипом. В Санкт-Петербурге жильцы хрущевок, попавших в зону КРТ, подали коллективный иск в суд на губернатора и мэра, программу приостановили. В Красноярске в зону действия комплексного развития территорий попал частный сектор, тоже коллективный иск в суд, сейчас идут дебаты в местном законодательном органе. В Нижнем Новгороде под угрозой «вынужденного расселения» оказался район в самом центре города, горожане не хотят оттуда уезжать. Большие проблемы с КРТ на Сахалине, в Екатеринбурге, в Самаре…

Казалось бы, в Петрозаводске в зону КРТ попали десять «деревяшек», все они признаны аварийными, чего люди возмущаются? Расселят их быстро, дадут квартиры, не надо ждать программ по расселению аварийного фонда… Но, во-первых, дома разные, некоторые из них попали в разряд «аварийных» явно не по делу. Во-вторых, квартиры дадут только тем, кто проживает в муниципальном жилье по условию социального найма. Остальным – тем, кто приватизировал свои квартиры, а их большинство – полагается компенсация. Ее размер, и что за эти деньги смогут приобрести вынужденные переселенцы – ключевой вопрос.

«Мы, когда расселяли аварийный фонд, выплачивали компенсацию из расчета 85 тысяч рублей за квадрат. Сейчас статистика выросла – 94 тысячи за квадратный метр. Компенсация будет не ниже статистики»,

- пообещал Виктор Россыпнов.

Эти расчеты уже сегодня не устраивают горожан. Они активно мониторят строительный рынок, присматривают квартиры и понимают, что рыночная, а не кадастровая стоимость благоустроенного жилья в Петрозаводске – больше 100 тысяч рублей за квадратный метр. При этом оценка их сегодняшнего жилья, по замыслу властей, должна завершиться до конца декабря. А что будет с ценами в следующем году? Размер компенсации будет зафиксирован, квартиру за неделю не купишь, не окажется ли так, что люди будут вынуждены приобретать меньшую по размеру площадь или залезать в кредиты? Не нарушает ли это их права?

Сам министр строительства прекрасно знает, что при реализации программы по расселению аварийного фонда в Карелии только 25 процентов людей выбирали компенсацию, все остальные – квартиры. Почему? Потому что квартира – это гарантия. У тебя забрали 30 квадратных метров, тебе дали 30 квадратных метров. Участники проекта КРТ из числа собственников жилья такого права выбора лишены. Получите деньги и точка. Дальше делайте что хотите.

Те, кто мечтал остаться жить в этом же районе и получить потом квартиру в новом доме от застройщика, со своей мечтой расстались. Директор компании «КСМ-Инвест» Оксана Политова сообщила, что жильцам муниципальных квартир будут предоставлены аналогичные по метражу квартиры во «вторичке» в разных микрорайонах Петрозаводска.

«Это точно не будут такие районы, как Сулажгора, Соломенное или Птицефабрика»,

- пообещала Оксана Политова.

Много разных историй от встревоженных горожан прозвучало на этой встрече. У кого-то маленькие дети, у других в семье – инвалиды, в одной квартире проживают сразу две семьи, их как будут расселять? Мэр Петрозаводска Инна Колыхматова заверила, что индивидуальный подход будет ко всем. Одиноким пенсионерам будет оказана бесплатная юридическая помощь при оформлении бумаг.

«Пишите в личные сообщения, приходите на встречу. Сообщайте, когда вам удобно, чтобы пришел оценщик квартиры, мы подстроим график под вас. Главная цель программы – улучшить ваши жилищные условия»,

- сообщила Инна Колыхматова.

А вот что делать тем, кто и так живет в прекрасных условиях и не хочет их улучшать? У Андрея Николаевича Вдовина, например, квартира 67 квадратных метров в полностью благоустроенном доме. Сделан ремонт, поставлены стеклопакеты, нет проблем с парковкой. Он, как и другие из зоны КРТ, живет в «расширенном центре»: рядом поликлиника, магазины, недалеко жд и автовокзал, садики и школы для внуков. Почему он должен переезжать? И куда?

Пока свое согласие на приход оценщиков квартир выразил только один дом из десяти. В некоторых квартирах вообще нет хозяев: одни переехали в Финляндию, другие жилье сдают, в третьей «бабушка умерла». В этих случаях оценщик просто посчитает «по-среднему».

После встречи с представителями власти и застройщиком многие горожане выходили опустошенными. Они поняли, что все решения уже приняты, их просто ставят перед фактом. Некоторые петрозаводчане намерены продолжать борьбу за свои права и обращаться лично к Путину. А ведь впереди большая комплексная застройка Октябрьского микрорайона. Сколько еще тревожных историй от горожан мы услышим…