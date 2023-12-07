«Вечная карусель»? Жильцы «деревяшек» боятся, что будет только хуже

Текст и фото: Антонина Кябелева

Проект комплексного развития территории (КРТ) стартовал в Петрозаводске в начале 2023 года. Этот проект для Карелии пилотный. От того, насколько гладко он пройдет, зависит будущее многих «деревянных» микрорайонов карельской столицы, и не только столицы. Пока же жители первых десяти домов, попавших в пилотный проект, находятся в состоянии постоянной тревоги. Своими опасениями они поделились с журналистом нашего издания.

В пилотный проект КРТ попал участок в Петрозаводске площадью 1,73 гектара, ограниченный улицами Шотмана, Сорокской и Северной. Здесь расположено десять многоквартирных деревянных домов, которые признаны аварийными.

В конце 2022 года прошел аукцион по выбору организации, которая будет заниматься КРТ. Желание поучаствовать в торгах изъявила единственная компания — ООО «Специализированный застройщик «Стройинвест КСМ». В итоге ее признали победителем. Между ООО «Специализированный застройщик «Стройинвест КСМ» и петрозаводской администрацией был заключен договор.

За право застраивать земельный участок жилыми домами в расширенном центре карельской столицы компания заплатила 3,745 миллиона рублей.

На компанию-застройщика возложена обязанность расселить жильцов десяти домов, которые здесь расположены.

Будущее граждан, проживающих в муниципальном жилье на условиях социального найма, в общих чертах понятно. Им обязаны предоставить в границах Петрозаводска благоустроенное жилье аналогичной площади, во всяком случае не меньше, чем у них есть сейчас. Проблемы, которые теоретически могут возникнуть у жильцов муниципальных квартир, связаны с районом, в который им предложат переехать. Но им точно не стоит опасаться, что в процессе «комплексного развития» они окажутся без крыши над головой.

А вот собственники квартир находятся в подвешенном состоянии. Не случайно на встречу с журналистом пришли граждане, у которых жилье находится в собственности. По их словам, в петрозаводской мэрии пообещали, что в декабре 2023 года проведут оценку квартир. Именно от оценки будет зависеть сумма денежной компенсации, которую смогут получить собственники.

Елена Назукова, которая взаимодействует со старшими по домам и пытается наладить взаимодействие между гражданами и местной властью, рассказала, что пока серьезного продвижения проекта КРТ не заметно: «Единственное, в администрации Петрозаводска нам сообщили, что после 4 декабря начнут проводить оценку». По ее словам, граждане неоднократно просили организовать встречу с застройщиком, чтобы выяснить, что их ждет, и изложить свои просьбы.

«У меня очень много заявлений от людей. Кому-то нужны деньги, и граждане готовы получить компенсацию и быстро освободить квартиры. Это, как минимум, десять семей. Встречу с застройщиком в администрации обещают организовать только после проведения оценки»,

- рассказала Елена Назукова.

Сначала, рассказала она, оценку хотели провести осенью, потом перенесли на март 2024 года, теперь решили сделать ее в декабре. Конечно, такие организационные «метания» людей нервируют.

«Когда оценку перенесли на 2024 год, все вроде подуспокоились. Теперь вдруг в бюджете неожиданно нашлись деньги, и решили срочно провести оценку. Но все понимают, что цена в декабре будет меньше, чем цена за жилье в следующем году. Но как мы будем через год покупать подорожавшее жилье за компенсацию, соответствующую ценам этого года?»

- недоумевает Назукова.

По мнению граждан, при выплате компенсации необходимо предусмотреть коэффициент, нивелирующий инфляционные процессы.

Но самое опасное заключается в существующей договоренности между администрацией и застройщиком о том, чтобы собственникам квартир при расселении домов давать только денежные компенсации. Назукова пыталась встретиться с застройщиком, чтобы обсудить сложные моменты, связанные с расселением семей с детьми, пожилых людей, инвалидов, которые не могут даже выйти из дома. Однако пока на диалог с ней не пошли.

Граждане обращались к депутату Госдумы Валентине Пивненко. Сначала, заметила Назукова, она обещала помочь, а затем позвонила помощник депутата и сообщила, что все вопросы будут решаться только после завершения оценки.

Необычная ситуация сложилась вокруг дома 6 на улице Северная. В заявлении от жильцов этого дома сказано, что в 2016 году стала протекать крыша, и граждане пытались добиться признания дома аварийным, но городская администрация отказала. Жильцов дома убедили в необходимости провести капитальный ремонт, обещали, что будет отремонтирована кровля, заменена электропроводка, здание хотели обшить сайдингом. Дом был включен в программу капитального ремонта. «Но по факту, - пишут жильцы дома, - только заменили крышу, поменяли трубы, покрасили дом».

Собственники жилья отказались признать проведение такого ремонта капитальным, но официально капремонт был признан проведенным.

«А в марте 2023 года на собрании в мэрии мы узнали, что наш дом признан аварийным, и заказчик оценки — это КСМ. Мы до сих пор платим за капитальный ремонт»,

- зачитала Елена Назукова письмо от жильцов дома.

Возмущение граждан нетрудно понять: сначала администрации Петрозаводска было удобно не признавать дом аварийным, чтобы не брать обязательства по расселению граждан. Людей уговорили провести капремонт, которым граждане остались недовольны и до сих пор платят из своего кармана. Затем замаячил проект КРТ, и дом оперативно признали аварийным, даже не проинформировав людей.

«Больше всего нас волнует, где мы будем жить. Я ветеран боевых действий. Боюсь, что я вообще останусь без квартиры»,

- сказал Николай.

У него в собственности совсем небольшая жилплощать, и он сомневается, что компенсации хватит, чтобы приобрести себе другую квартиру в благоустроенном доме.

Назукова рассказала, что из 80 квартир в муниципальной собственности находятся только 25, остальные принадлежат гражданам. Есть квартиры площадью 30 квадратных метров, двухкомнатные по 50 квадратных метров, трехкомнатные по 60 квадратных метров. Она показала письмо от инвалида первой группы, которая проживает вместе с дочкой в двухкомнатной квартире площадью 51 квадратный метр. Квартира находится в их собственности. Женщина плохо передвигается и нуждается в улучшении жилищных условий. Единственное ее требование — это предоставление благоустроенного жилья аналогичной площади.

Вот другая ситуация. Оксана Валерьевна приобрела квартиру площадью 49 квадратных метров в 2014 году в ипотеку. Позднее дом был признан аварийным. Она не понимает, как будут защищены права собственников. Женщина, два месяца назад полностью выплатившая ипотеку, опасается, что денежной компенсации не хватит на приобретение другой квартиры, и ей вновь придется залезать в кредитную кабалу. По ее прикидкам, примерной суммы компенсации, которую ей озвучили в петрозаводской администрации, хватит только на приобретение полублагоустроенной квартиры меньшей площади в отдаленном районе.

«Это не улучшение жилищных условия, а ухудшение. Видимо, нам предлагают вечную карусель с переездом из одних квартир в другие»,

- считает Оксана Валерьевна.

«В нашем доме квартиры по 30,5 и по 36 квадратных метров. Наш дом полностью согласен на оценку, на расселение. Волнует нас сумма оценки. Мы согласны на деньги. Но нам нужны адекватные выплаты, на которые люди смогут купить благоустроенные квартиры такого же метража примерно в этом районе, можно немного подальше. В наших домах граждане разделились на два фронта: на тех, кто вообще никуда не хочет переезжать из своих домов, и тех, кто хочет благоустроенную квартиру или адекватную компенсацию», - сказала Марина, проживающая в доме на улице Сорокская, 13.

Граждане настаивают на том, чтобы у них было право выбора — получить денежную компенсацию или аналогичную квартиру в благоустроенном доме. Для многих важно, чтобы новое жилье было в этом же районе, так как у многих есть дети, которые устроены в близлежащие школы и детские сады.

Несмотря на то, что со старта проекта КРТ минул почти год, люди продолжают жить в неведении и страхе за свое будущее. В администрации Петрозаводска, судя по рассказам граждан, твердо стоят на том, что собственники жилья могут рассчитывать только на денежную компенсацию. Учитывая, насколько жестко городская власть относилась к собственникам жилья при реконструкции Гоголевского моста, рассчитывать на щедрую компенсацию вряд ли стоит.

Правда, в данном случае речь идет не об изъятии земельного участка для муниципальных нужд, а о комплексном развитии территории. Законодательство, регламентирующее процедуру КРТ, вступило в силу только три года назад, и пока нет наработанной судебной практики, связанной с защитой интересов собственников жилых помещений. В статье 32.1 Жилищного кодекса РФ сказано, что по заявлению собственника ему предоставляется взамен другое жилое помещение «с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение». Другими словами, если компенсация окажется ниже рыночной стоимости новой квартиры, а так скорее всего и будет, то гражданину придется доплачивать.

Для семей с несовершеннолетними детьми или недееспособными гражданами в статье 32.1 Жилищного Кодекса РФ есть обнадеживающий пункт 21:

«В случае если в передаваемом жилом помещении проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, за предоставление собственнику такого жилого помещения возмещения не допускается».

Другими словами, эта норма подразумевает, что семьям с детьми и недееспособными гражданами взамен должны предоставить квартиру, а не деньги. Но как эта норма будет работать в Петрозаводске, пока не ясно.

В начале 2023 года в администрации настаивали, что положение статьи 32.1, дающей право семьям с детьми требовать взамен другое жилье, распространяется только на дома, которые расположены на территории комплексного развития, но не являются аварийными. Вряд ли с тех пор эта позиция принципиально изменилась. Хотя сложно представить, как будут выселять семьи с детьми, если компенсации не хватит на адекватное жилье в благоустроенном доме. В очередной «полублаг»?

Пилотный проект КРТ, который сейчас реализуется в Петрозаводске, местная власть пытается представить как образцово-показательный. Предполагается, что в будущем таким же образом будут расселять деревянные дома в районе Октябрьского проспекта. Недаром в этом районе за бюджетный счет затеяли масштабную замену коммуникаций. Многие жильцы деревянных домов в районе Октябрьского проспекта уже сейчас переживают за свое будущее, с волнением наблюдая за тем, как мэрия ведет себя по отношению к жильцам первых десяти домов. Если «пилотный» проект обернется скандалом с принудительным выселением граждан на улицу со скромной денежной компенсацией, на которую не приобрести адекватную благоустроенную квартиру, то будет дискредитирована сама идея комплексного развития территории.

Для нового мэра Петрозаводска Инны Колыхматовой реализация проекта КРТ станет важной проверкой на профпригодность. На сессии городского совета 24 ноября 2023 года, на которой Колыхматову выбрали Главой Петрозаводского городского округа, Валентина Пивненко отдельно обратила ее внимание на сложные проблемы, возникающие при реализации проекта КРТ.

Пока сложно сказать, удастся ли найти компромисс между стремлением бизнеса к максимальной прибыли и интересами граждан, которые десятилетиями мечтают о нормальном жилье. Для начала важно понять, собираются ли в петрозаводской администрации вообще искать баланс интересов. Или будет как обычно: со скандалами, административным давлением и многочисленными судами.