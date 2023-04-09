Подлежит изъятию? Чем грозит комплексная застройка жителям «деревяшек»

Текст и фото: Антонина Кябелева

В 2023 году в Петрозаводске стартовал пилотный проект по комплексной застройке территории площадью 1,73 гектара, ограниченной улицами Шотмана, Сорокская, Северная. Здесь расположены десять деревянных многоквартирных жилых домов, которые были признаны аварийными, и которые предполагается снести.

Недавно в петрозаводской мэрии с жителями этих домов встретились чиновники городской администрации, чтобы рассказать о том, как будут расселяться квартиры. Многие граждане в ходе этой встречи испытали шок. Они боятся, что банально останутся на улице или будут вынуждены переехать в еще более плохое жилье. Мы попытались разобраться в этой истории.

В конце 2022 года прошли торги по выбору организации, которая бы взялась за комплексное развитие данной территории. Так как в торгах приняла участие только одна компания, конкурс был признан несостоявшимся. Победителем аукциона стал тот единственный участник, который изъявил желание развивать данную территорию, — ООО «Специализированный застройщик «Стройинвест КСМ». С этой компанией администрация Петрозаводска заключила соответствующий договор. За право застраивать данную территорию победитель заплатил 3,745 миллиона рублей. В перспективе здесь должны появиться высотные жилые дома. Строительство социальных объектов на данной территории не предусмотрено.

В марте администрация Петрозаводска разослала собственникам квартир в аварийных домах заказные письма с требованием направить в срок до 30 сентября 2023 года в мэрию заявление «на получение разрешения на строительство, снос или реконструкцию» дома. В документе говорилось, что принято решение о «комплексном развитии» данной территории, а земельные участки под домами и жилые помещения подлежат изъятию для муниципальных нужд. Заканчивалось письмо грозным предупреждением:

«В случае если по истечении указанного срока вы не предоставите в адрес Администрации заявление на получение разрешения на строительство, снос или реконструкцию вышеуказанного дома, земельный участок, на котором расположен указанный дом, и жилые помещения в указанном доме подлежат изъятию для муниципальных нужд Петрозаводского городского округа в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации».

Внешне подобный текст больше напоминает ультиматум. Очевидно, что ни о какой реконструкции речи не идет. Фактически гражданам предлагается добровольно до 30 сентября подписать согласие на снос дома. В противном случае, обещают чиновники, строение снесут без согласия граждан путем изъятия жилых помещения для муниципальных нужд. Все это явно читается в жестких строках разосланных требований.

Елена, мать четверых детей, тоже получила такое письмо. Она проживает в трехкомнатной квартире в аварийном доме по улице Северная, 8. Женщине случайно удалось узнать о том, что в мэрии собирают жителей аварийных домов, и посетить это мероприятие.

«Я родом из Беломорска, но в Петрозаводске живу уже двадцать лет. Когда у меня был только один сын, я встала в федеральную программу «Молодая семья». Простояла в ней десять лет — с 2008 по 2018 год. Вы не представляете, сколько было потрачено нервов, времени, составлено документов. За это время я второй раз вышла замуж, у меня появились еще три дочери. Сын сейчас уже совершеннолетний, учится в университете и находится на моем полном обеспечении. В 2017 году на материнский капитал я приобрела комнату в общежитии площадью 12 квадратных метров. До этого времени мы жили на съемных квартирах. В 2018 году я получила жилищный сертификат. В этот же период я развелась с мужем. Для того чтобы приобрести квартиру, мне пришлось продать комнату в общежитии. На тот момент наш дом не был признан аварийным. Иначе мне бы просто не разрешили приобрести здесь жилье. На какое жилье хватило денег, то я и купила. Дом признали аварийным только в 2019 году», - рассказала Елена.

Сейчас она и четверо детей проживают в трехкомнатной квартире площадью чуть более 52 квадратных метров. В строгом соответствии с законодательством каждому ребенку выделена доля в квартире.

В конце марта Елена случайно узнала от соседей, что в администрации состоится встреча с жильцами десяти аварийных домов, которые попали под «комплексное развитие».

«Мэрия людей не оповестила, нигде не было объявлений. На собрание были приглашены представители от каждого из десяти домов. В мэрии не ожидали, что придет так много людей — человек пятьдесят, наверное. Там даже удивились, мол, почему так много людей пришло. А как по-другому, когда решается судьба для многих единственного жилья? Очень много было пенсионеров. Одна женщина рассказала, что недавно купила квартиру в кредит и теперь не представляет, что ей делать. Даже если банк разрешит продажу квартиры, она может остаться и без жилья, и без денег»,

- вспомнила Елена.

По ее словам, собрание проходило в небольшом кабинете № 301 бурно и эмоционально. Граждане просили хотя бы примерно назвать сумму компенсации, которую они получат за свое жилье.

«Нам объяснили, что если мы дадим согласие на снос домов, то нам предоставят денежную компенсацию. Ее размер будет определен после проведения независимой экспертизы, которую в мэрии собираются делать в конце лета. А если мы согласия не дадим, то государство просто изымет наши квартиры, и мы пойдем на улицу.

Люди прямо так и спросили: мол, мы должны идти на улицу? Сотрудница администрации сказала: «Да». Нам четко сказали, что проживающим в муниципальном жилье будут выделены другие квартиры, а собственники имеют право только на денежную компенсацию.

Я спрашивала про себя, объяснила, что я многодетная мать. Мне сказали, что никаких льгот не предусмотрено. Я спросила, как они смогут отобрать у моих несовершеннолетних детей их доли и выгнать их на улицу? Мне ответили, что они руководствуются какой-то статьей. Мне посоветовали обращаться в соцзащиту, дескать, если не хватит денежной компенсации, то там смогут добавить, чтобы я купила квартиру», - моя собеседница едва скрывала возмущение.

Елена недоумевает, как можно предлагать гражданам подписать согласие на денежную компенсацию и не предоставлять информацию о ее размере:

«Мне не нужна компенсация. Мне не нужны деньги. Мне нужна равнозначная квартира. Во время собрания одна женщина просила назвать хотя бы примерную сумму компенсации. Ей ответили, что сначала она должна подписать согласие на снос дома, и только потом будет проведена экспертиза, и станет известна сумма компенсации. На что женщина сказала, что так дело не пойдет: мол, что ей делать, если она даст согласие, а ей выделят копеечную компенсацию».

Мы направили запрос в петрозаводскую администрацию с просьбой объяснить, как будет проходить расселение аварийных домов, расположенных на территории, попавшей под «комплексное развитие».

В петрозаводской администрации пояснили, что все аварийные дома будут расселяться за счет застройщика, то есть за счет ООО «Специализированный застройщик «Стройинвест КСМ». В администрации утверждают, что собственникам квартир будет предоставлена денежная компенсация. Механизм следующий: администрация заключает договор с оценщиком об определении рыночной стоимости расселяемой квартиры, и на основании оценки застройщик перечисляет деньги в городскую администрацию, которая рассчитывается с владельцем изымаемого жилья. Тем, кто проживает в муниципальных квартирах, застройщик за свой счет приобретет жилье, передаст его в собственность городской администрации, которая предоставит квартиры в соцнаем гражданам.

Другими словами, настаивают в администрации, собственники жилья могут рассчитывать на денежную компенсацию, а нанимателям муниципального жилья предоставят квартиры.

В администрации города отметили, что «размер возмещения определяется не позднее, чем за шестьдесят дней до направления правообладателю земельного участка соглашения об изъятии недвижимости». В мэрии также сообщили, что конкретные ситуации, связанные с несовершеннолетними детьми, будут решаться индивидуально и, как сказано в ответе, «интересы детей будут учтены».

Судя по ответу, собственникам квартир, как минимум, не стоит спешить с заявлениями в администрацию, а для начала дождаться результатов оценки. Тем более, что, если обратиться к законодательству, можно легко обнаружить несколько принципиальных моментов.

В Жилищном кодексе РФ в конце 2020 года появилась новая статья 32.1 «Обеспечение жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки». В ней, действительно, говорится, что собственникам изымаемых жилых помещений предоставляется денежная компенсация. Но есть и другой вариант. В пункте 4 сказано, что по заявлению собственника ему «предоставляется взамен освобождаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение». Судя по этой норме, собственник все же вправе требовать вместо денег другое жилье. Правда, оно будет предоставляться в соответствии с суммой предусмотренной компенсации. С другой стороны, те, кто действительно боится остаться на улице, вполне могут воспользоваться этим правом, хотя площадь предоставленного жилья, скорее всего, окажется значительно скромнее. Но в любом случае квартира должна быть благоустроенной.

По поводу несовершеннолетних детей и недееспособных, а также ограниченно дееспособных граждан в пункте 21 статьи 32.1 сказано, что «предоставление собственнику такого жилого помещения возмещения не допускается».

Другими словами, собственникам жилья с несовершеннолетними детьми обязаны предоставить квартиру.

Очевидно, что в теории расселение аварийных домов за счет строительных компаний путем решения о комплексном развитии территории, - прогрессивный шаг. Строительные компании получают интересные, с экономической точки зрения, площадки для возведения коммерческого жилья, а перед гражданами открывается возможность побыстрее переселиться в современные благоустроенные квартиры. Но для того чтобы первый шаг в этом направлении не обернулся бедой для горожан, муниципальная власть обязана четко объяснять гражданам их права. А их, судя по Жилищному кодексу РФ, не так уж и мало. Вместо этого чиновники пытаются запутать людей, чтобы те побыстрее дали согласие на снос аварийных домов и получение денежной компенсации. Но для многих такое «комплексное развитие» может обернуться настоящим горем.

Достаточно вспомнить, как проходило расселение домов при реконструкции Гоголевского моста. Петрозаводский суд тогда был завален исками от граждан, несогласных с размерами денежных компенсаций.

Трудно сказать, как сложилась судьба людей из расселенных домов. Но многие боролись за свои права до последнего, понимая, какое будущее в случае поражения им уготовано.

Впереди у администрации Петрозаводска масштабный проект по комплексному развитию Октябрьского района. Если реализация пилотного проекта в районе улиц Шотмана, Северной и Сорокской обернется для обитателей аварийного жилья судами, горем, слезами и потерей пусть аварийной, но все же крыши над головой, то подобный сценарий с самого начала дискредитирует действительно неплохую возможность улучшить жизнь петрозаводчан.