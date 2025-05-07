Сотни авиарейсов отменили и задержали в аэропортах России

«Воздушный коллапс» переживают российские аэропорты. Очень много рейсов задерживают или отменяют.

По информации «Фонтанки», с вечера 6 мая в московских аэропортах задерживали вылеты из-за ограничений, связанных с отражением атак БПЛА. Более 100 авиарейсов были отменены, с задержкой в воздушные гавани прилетели более 250 самолетов, были отменены более 150 рейсов.

Как пишет сегодня канал Mash, пассажиры ждут вылета по много часов, спят, где придется, а самолеты выстраиваются в очереди. Рейсы также переносили в Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и ряде других российских аэропортах.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что отмены и задержки рейсов из-за опасности БПЛА повлияли на вылеты минимум 350 рейсов и планы не менее 60 тысяч пассажиров. Среди них и туристы, которые летели стыковочными маршрутами через Стамбул и Дубай.

В воздушной гавани Петербурга столпотворение людей. В Пулково открыта мобильная приемная транспортной прокуратуры для работы с пассажирами задержанных рейсов. По информации портала 47news, днем 7 мая задержаны или отменены больше полусотни рейсов, большая часть - в московские аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево.