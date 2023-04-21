Соперник помял тетерева-косача, но не сломил

Фотоловушка в заповеднике «Костомукшский» запечатлела птицу с боевыми травмами. В заповеднике предположили, что птица схлестнулась с соперником.

«Весна в лесу – время оживления. Неделю назад в кадр видеоловушки попал тетерев-косач. Выглядит немного помято: хвост ободран, но настрой боевой. Видимо, он токовал поблизости и вступил в схватку с соперником», - прокомментировали запись.