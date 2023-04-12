Сообщение о разбросанных в парке таблетках взволновало петрозаводчан

В парке культуры и отдыха в Петрозаводске неизвестные раскидывали крупные таблетки. Странные шарики, похожие на хлебный мякиш, раскладывали около старого городского туалета под деревьями. Об этом «ВКонтакте» написал очевидец. Мужчина предположил, что это могла быть акция борьбы с крысами, либо в городе объявились догхантеры.

«В Парке культуры и отдыха видел людей, раскладывающих какие-то таблетки, около 3 см в диаметре, по консистенции похожих на хлебный мякиш. Таблетки раскладывали в районе старого общественного туалета вдоль линии деревьев через каждые 3 шага. Что это было, выяснить пока не удалось. В любом случае – вряд ли что-то полезное. Т.е. скорее всего какие-то яды. Либо такая безголовая дератизация, либо - догхантеры. Будьте бдительны!»

- написал петрозаводчанин вечером 11 апреля.

В Московской области неизвестные раскидали на улице куски мяса с гвоздями. Сообщение появилось в паблике «Типичный Красногорск».

«Просто нелюди, раскидали у нас мясо с гвоздями, у соседей песик в операционной, 2 штуки увидели на рентгене. Видно у всех сейчас обострение, крайне осторожными нужно быть», - написали в паблике.

Пользователи написали, чтобы собачники убирали за своими питомцами и тогда не будет гвоздей. Также владельцам посоветовали выводить питомцев на прогулки в намордниках во избежание травм и отравлений.