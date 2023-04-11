На месте свалки обустроят кафе

Планами благоустройства поделились в администрации Сортавалы.

Вдоль набережной Ладожской Флотилии от железнодорожной станции «Сортавала Центр» до памятника солдату обустроят пешеходную зону. А там, где сейчас несанкционированная свалка, собираются организовать кафе. Свое согласие карельским чиновникам дали представители ООО «Маяковский».

В администрации столицы Северного Приладожье отметили, что в прошлом году территория находилась в удручающем состоянии, а пирс представлял опасность для местных жителей. Благоустройство собираются организовать уже в ближайшее время. // фото unsplash.com