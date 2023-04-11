Петрозаводчане фотографируют переполненные мусорные баки

Петрозаводчане недоумевают, глядя на переполненные мусорные баки. В одном случае пользователи паблика «Подслушано в ПТЗ» говорят, что баки никто не опустошает на протяжении нескольких дней, в других случаях – счет идет на недели.

Если зимой в качестве отговорки горожанам говорили, что убирать вовремя контейнерные площадки мешает снег и снежная каша, то с этой проблемой давно, по крайней мере в Петрозаводске, разобралась теплая погода. Так что же теперь? Наверное, песок, пыль, снег и может быть расплодившиеся крысы или появившиеся чайки?

«Что в конце концов происходит, почему не вывозят мусор несколько дней?! Советская 9-а и 9-б»,

- пишут петрозаводчане в сообществе «Подслушано в Птз».

Правда, с фотофактом анонимного пользователя из соцсети не соглашается карельский ЦУР, прилагая свои фотофакты и утверждая, что баки темного цвета опустошают ежедневно, крупногабаритный мусор – дважды в неделю по средам и субботам, а желтый контейнер будут опорожнять по понедельникам и четвергам.

«Ватутина, 35, уже 2 недели любуемся, весь мусор летит в окна, а что под окнами творится от этой помойки, и мы это должны видеть с наших окон. А кто это убирать будет?»

- продолжают писать горожане.

В этом случае ответ ЦУРа мало чем отличается от предыдущего – мусор вывозят по графику, желтый контейнер – будут освобождать по вторникам и пятницам, а выброшенные шины регоператор забирать не будет. Теперь за них «отвечает» балансодержатель земли.

«Антонова, 7, уже неделю любуемся, сколько это будет продолжаться, наставили баков, а кто это будет убирать?» - написали горожане, добавив, что им надоело жить в свинарнике. В ЦУРе написали, что мусор с площадки уже вывезен, да и вывозит каждый день, кроме крупногабаритных отходов и содержимого желтого контейнера.

Перед этим горожане жаловались на переполненный желтый контейнер на проспекте Октябрьский, 3.