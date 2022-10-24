24 октября 2022, 12:56
Солнечное затмение произойдет во вторник, оно будет видно из Карелии
Жители республики получат возможность наблюдать красивое астрономическое явление
Завтра, 25 октября, произойдет частное солнечное затмение. Оно будет видно с европейской территории России, в том числе, и из Карелии.
В нашей стране максимальная фаза затмения составит 86%. Такую картину смогут наблюдать жители Сургута.
В Карелии затмение также будет видно на всей территории. В нашей республике ожидается около 67-72% покрытия солнечного диска. Максимальная фаза затмения ожидается примерно в 13:25. Фото: unsplash.com