Противогололедные материалы и технику запасли в Карелии

Чтобы обрабатывать федеральные трассы в Карелии от льда и снега, запасли около190 тысяч тонн пескосоляной смеси. Также готова необходимая специализированная техника, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Дороги в Карелии и Мурманской области будут чистить и обрабатывать антигололедными материалами 250 единиц техники. Это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, экскаваторы, роторные снегоочистители, бульдозеры, погрузчики, колесные тракторы с навесным оборудованием.

Постоянный мониторинг ведет диспетчерская служба ФКУ при помощи камер наблюдения и стационарных автоматических метеостанций. Когда погода ухудшается, на трассу выходит больше техники. // Фото: ФКУ Упрдор «Кола».